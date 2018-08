'Oudere euthanasie-verklaring vaak nutteloos'

Op deze manier blijft de verklaring actueel en kan zij worden gebruikt in het geval van een euthanasieverzoek. Als de verklaring te veel verouderd is, kan een euthanasieverzoek geweigerd worden. Uit een onderzoek van huisarts Matthijs van Wijmen blijkt dat nog niet de helft van de patiënten de wilsveklaring actueel houdt. Dit schrijft Trouw woensdag. Van Wijnem volgde duizenden mensen jarenlang.

Patiënten laten in een wilsverklaring vastleggen hoe lang ze doorbehandeld willen worden of in welke situatie ze euthanasie zouden willen. Op basis van een oude verklaring zal een arts geen euthanasie plegen bij iemand die daar vanwege dementie niet zelf meer om kan vragen. Een euthanasieverzoek dat bijvoorbeeld tien jaar geleden is geformuleerd zal door de arts niet worden gevolgd, omdat een patiënt van mening kan zijn veranderd. Onlangs werd een huisarts berispt omdat op grond van een vijf jaar oude wilsverklaring euthanasie werd toegepast.