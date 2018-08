Opnieuw aanhouding in onderzoek naar vals geld

van betalingen danwel het proberen te betalen met vals geld. In de periode van juni tot en met augustus 2018 hebben zij op diverse plekken inkopen afgerekend met vervalste biljetten van 50 euro. De meeste pogingen werden verijdeld doordat kassamedewerkers met behulp van controlemiddelen tijdig onjuistheden op de biljetten ontdekten.

Onderzoek

In de afgelopen drie maanden kwam bij de politie in Brunssum diverse aangiftes binnen van oplichting. Onderzoek wees uit dat hier een groep van meerdere personen in wisselende samenstelling voor verantwoordelijk was. Op diverse locaties in Limburg betaalden ze of probeerden ze te betalen met valse biljetten van 50 euro. Via onder andere camerabeelden kwam de politie de groep op het spoor, waarna deze week aanhoudingen en doorzoekingen volgenden.

Eerdere aanhoudingen

Afgelopen dinsdagochtend werden twee mannen van 20 en 45 jaar en twee vrouwen van 24 en 42 jaar allen uit Brunssum, een 25 jarige vrouw uit Hoensbroek en een 30-jarige vrouw uit Kerkrade aangehouden. Op de locaties in Brunssum, Hoensbroek en Kerkrade zijn huiszoekingen verricht.

Bij de huiszoekingen en fouilleringen werden er diverse valse briefjes van 50 euro aangetroffen. De herkomst van het vals geld wordt nog onderzocht.