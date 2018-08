Ruim 17.000 euro in hotelkluis toch niet safe

17.000 euro in hotelkluis toch niet safe als twee mannen dachten.

Dit bleek de zure werkelijkheid voor twee mannen van 26 en 27 jaar. Zij liepen op afgelopen vrijdag tegen de lamp tijdens een preventief fouilleeractie op de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid.

Eén van de mannen had een zogenaamde PGP telefoon op zak. Met dit toestel, ook wel bekend als cryptotelefoon, kunnen versleutelde berichten worden verzonden. Dit wekte de argwaan van de agenten. Bovendien hadden de mannen een onduidelijk verhaal over de reden van hun verblijf in Rotterdam.

Hotelkluis

Eén van de mannen had een toegangspas van een nabijgelegen hotel op zak. De agenten besloten om daar nader onderzoek te doen. De hotelkamer is doorzocht en in de kluis op hun kamer werd €17.310 aangetroffen.

De beide mannen zijn aangehouden in verband met witwassen en deden tijdens het verhoor afstand van dit geldbedrag.