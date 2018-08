FNV: minister Wiebes luistert niet naar maatschappelijke organisaties in Groningen

FNV heeft in een brief aan minister Wiebes duidelijk gemaakt, dat zij –net als andere maatschappelijke organisaties- in overleg met de minister wil blijven over de gevolgen van de afbouw van de gaswinning in Groningen. Dat overleg, het Groninger Gasberaad, is volgens het FNV door de minister gemarginaliseerd.