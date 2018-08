Man breekt in bij politiebureau en slaat alles 'kort en klein'

Een bijzondere melding die de politie in de nacht van donderdag op vrijdag in Den Helder kreeg over een inbraak, nota bene in het politiebureau zelf. 'Daarbij heeft de politie een 40-jarige man uit Den Helder aangehouden', zo laat de politie vrijdag weten.

Goederen in beslag genomen

'De man wilde zo graag zijn goederen terug die door de politie in beslag waren genomen, dat hij rond 05.00 uur besloot in te breken in het politiebureau aan de Bastiondreef', aldus de politie.

'Kort en klein' geslagen

Een oplettende getuige zag de man op het vreemde tijdstip in het politiebureau en alarmeerde de politie. Hij vertelde de agenten dat de man de boel ‘kort en klein’ aan het slaan was. Toen de agenten bij het bureau arriveerde, was de vandaal al gevlogen maar zagen zij dat hij inderdaad een behoorlijke ravage had aangericht.

Ravage aangericht

De deur van de toegangshal lag uit de sponning, computerschermen waren omgegooid en stellages vernield. Toen de getuige de man omschreef aan de hand van zijn opvallende kledingstijl, sloegen agenten hier direct op aan; dit klonk namelijk als een bekende van de politie.

'Bekende' van de politie

Hierop zijn de agenten naar zijn woning gegaan en het bleek inderdaad te gaan om de ongewenste gast in het politiebureau. De man had bebloede knokkels en wilde dit keer echter geen bezoekje brengen aan het politiebureau. Door tussenkomst van de hondengeleider kon de man alsnog in de boeien worden geslagen en werd hij overgebracht.