Drie Albanezen en Colombiaan vast om betrokkenheid cocaïnelab

Woensdag 8 augustus zijn door de politie in en nabij een woning aan de Bruinvisstraat in Amsterdam-Noord drie Albanezen en een Colombiaanse man aangehouden. Daar de verdachten eerder in de beperkingen zaten, heeft de politie de aanhoudingen vrijdag pas gemeld.

Cocaïnelab

'De vier mannen worden verdacht van het bezit van cocaïne ten behoeve van de drugshandel. In de woning waren aanwijzingen dat het naast verblijfadres eveneens als cocaïne lab werd gebruikt', aldus de politie.

Opslagplaats drugs

Al na kort onderzoek ontstond het vermoeden dat de woning door de groepering als opslagplaats voor verdovende middelen werd gebruikt en gaf de officier van justitie toestemming de woning ter aanhouding binnen te treden.

Blokken cocaïne

In de woning werden blokken cocaïne (12,7 kilogram), versnijdingsmiddelen, apparatuur om cocaïneblokken te persen en meer dan honderd liter chemicaliën aangetroffen. Vermoedelijk werd in de woning cocaïne teruggewonnen uit dragermateriaal waar de cocaïne in opgelost was. In 2006 werd in dezelfde woning nota bene een cocaïne lab aangetroffen nadat het pand volledig was uitgebrand. Hierbij was destijds één dode te betreuren.

70.000,- euro cash en Audi A

Binnen het onderzoek werden nog drie andere woningen doorzocht, waarbij 70.000 euro en een Audi A6 van één van de verdachten in beslag genomen werd. Alle verdachten zijn inmiddels bij de rechter-commissaris voorgeleid en verblijven in voorlopige hechtenis.