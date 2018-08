Zeldzame leeuwtjes geboren in Blijdorp

Aziatische leeuwin Lalana heeft dinsdag vier jongen op de wereld gebracht, waarvan eentje is overleden. De andere welpjes maken het goed. Zij verblijven de komende weken in de kraamkamer achter de schermen en zijn dus nog niet te zien voor publiek. Lalana is voor het eerst moeder geworden en dat maakt het altijd extra spannend. De komende tijd zal blijken of het haar gaat lukken om de jongen groot te brengen.

Lalana maakte dit voorjaar voor het eerst kennis met leeuw Aapel en de twee andere leeuwinnen. Zij is in april 2010 geboren in Planckendael (België) waarna ze verhuisde naar Krakau (Polen). Omdat zij eerder nog geen jongen heeft gehad, hoopte de stamboekhouder dat zij in Blijdorp, samen met Aapel, wel voor nakomelingen zou zorgen. Dat is nu dus gelukt! Leeuwinnen werpen doorgaans hun eerste nestje op drie à vierjarige leeftijd. Lalana is ruim acht jaar.

Dit nestje is extra waardevol voor het Europese fokprogramma en het voortbestaan van deze diersoort. Leeuw Aapel, afkomstig uit Singapore Zoo, stamt rechtstreeks af van twee uit het wild afkomstige leeuwen. In het wild komen Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India, Daar leven ongeveer 600 exemplaren. Omstreeks 1900 waren er nog minder dan 20 Aziatische leeuwen over. Alle nu nog levende Aziatische leeuwen stammen af van dat kleine groepje!

Aziatische leeuwen zijn minder sociaal dan hun Afrikaanse soortgenoten; ze leven in kleinere groepjes. Ook qua uiterlijk zijn er verschillen. In het algemeen zijn de Aziaten iets kleiner en hebben de mannetjes minder dichte manen. Ze hebben ook een huidplooi over de hele lengte van hun onderbuik.

De Aziatische leeuwen zijn in Diergaarde Blijdorp ondergebracht in een gerenoveerd Rijksmonument met een ruim en groen buitengebied.