Gewonde bij woningbrand op Texel

In een vrijstaande woning in Den Burg (Texel) is vrijdagavond brand uitgebroken. De toedracht is nog niet bekend, maar op het moment dat de brand uitbrak hing er een forse onweersbui boven het eiland.

Naast de brandweer is ook de ambulancedienst met groot materieel uitgerukt. Vanuit Den Helder zijn twee ambulances naar het eiland en de traumahelikopter uit Amsterdam zijn naar de woning aan de Schilderweg gedirigeerd.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was er bij het uitbreken van de brand één persoon in de woning aanwezig die door het ambulancepersoneel is behandeld. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht omdat deze rook had ingeademd.

Rond 21.50 uur kon het sein brand meester gegeven worden. Naar de toedracht zal een onderzoek worden ingesteld.