Nederlands Kampioen Zandsculpturen bekend en festival verlengd

Op het Zandsculpturen Festival Brabant in Oss ios zondag de nieuwe Nederlands Kampioen Zandsculpturen bekendgemaakt. De 37-jarige kunstenaar Maxim Gazendam uit Kortenhoef mag zich een jaar lang “Nederlands beste zandkunstenaar” noemen. Gazendam maakte binnen het thema “Circus” een metershoge zandsculptuur met als titel “Be the magic, not the illusion”, waarin hij een haas als goochelaar kunsten laat vertonen.

Het is niet de eerste keer dat de kunstenaar (van oorsprong architect) in de prijzen valt; de afgelopen jaren won hij al eerder zowel de Nederlandse als de Europese kampioenschappen zandsculpturen, en afgelopen week won hij op de wereldkampioenschappen nog de publieksprijs.

Langer open

De organisatie van het gratis te bezoeken Zandsculpturen Festival dat al ruim 30.000 bezoekers trok sinds de opening op 7 juli, kondigde op zondag tevens aan dat het festival met twee weken verlengd zal worden t/m zondag 9 september. Na 9 september zal het Zandsculpturen Festival de deuren definitief moeten sluiten.

“De zandsculpturen zijn na een zeer zonnige en droge zomer nog in perfecte staat en de bezoekers blijven maar komen”, aldus organisator Alec Messchaert.

De organisatie kreeg de afgelopen week veel telefoontjes van scholen die graag nog met klassen kinderen willen langskomen. Leerkracht Carla van Basissschool Hertogin Johanna is verheugd: “Bij het zien van al deze mooie zandsculpturen en de enorme zandbak, werd ik erg enthousiast. Ik was dan ook blij toen de organisatie mij liet weten dat we volgende week nog welkom zijn met onze kleuters! Deze kleuters ontwikkelen zich namelijk volop door het spelen met zand, zeker als ze geïnspireerd worden door deze prachtige kunstwerken!”

Blinden- en Slechtziendendag

Op zondag 9 september sluit het festival af met de inmiddels bekende “Blinden- en slechtziendendag”. Alle paaltjes, touwen, hekjes en andere obstakels zullen uit het park worden verwijderd, zodat mensen met een visuele beperking de sculpturen met hun handen kunnen voelen en ervaren. “Een heel bijzondere dag”, aldus Jelle van Dillen, die al enkele jaren voor het Zandsculpturen Festival werkzaam is. “Het is een dag waar we altijd een beetje naar uitkijken. Het is zo bijzonder om te zien hoe deze bezoekers op een heel andere manier toch enorm genieten van onze vertrouwde zandsculpturen”.

Circus

Het thema van de Zandsculpturen is deze zomer “Het Circus”. De organisatie sluit hiermee aan op het feit dat de kunstvorm van het circus 250 jaar geleden werd “uitgevonden”. Het Zandsculpturen Festival in Oss is nu t/m zondag 9 september dagelijks geopend van 12:00-17:00uur, en de toegang is gratis.