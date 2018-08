Weer schilderij van Rembrandt van Rijn ontdekt in Leiden

Het schilderij wordt eerst onderzocht en gerestaureerd en komt daarna pas in museum De Lakenhal in Leiden te hangen. Dit meldt het Leidsch Dagblad maandag. De conservator oude kunst van De Lakenhal, Christiaan Volgelaar, over het schilderij in de krant: 'De ontdekking van het schilderij van Rembrandt is alleen in kleine kring bekend. Het is nog in het buitenland. We moeten eerst zorgen dat het op tijd is gerestaureerd, zodat er voldoende tijd is voor onderzoek naar het werk. Meer kan en mag ik er absoluut niet over vertellen.'

Het Leidse museum mag het schilderij straks als eerte ter wereld exposeren.