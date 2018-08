Treinverkeer spoortraject Boxtel korte tijd plat door brand in spoorbiels

Dinsdagmorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een brandgerucht nabij het station aan het Stationsplein in Boxtel.

Ter plaatse bleek een spoorbiels op het spoortraject Boxtel - Oisterwijk in brand te staan. Nadat het treinverkeer was stilgelegd heeft de brandweer de spoorbiels afgeblust. Na een uur was de brandweer weer ingepakt en keerde men terug naar de kazerne. Ook het treinverkeer werd weer hervat.