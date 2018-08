Deel gestolen dienstwapen teruggevonden

De politie heeft dinsdagmorgen een inval gedaan bij een woning aan de Weversteeg in Otterlo. Het team dat onderzoek doet naar de wapendiefstal bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning in Zutphen, had namelijk informatie dat er mogelijk aanwijzingen lagen in het huis. Dat bleek ook zo te zijn.

De inval werd met een team van ongeveer dertig mensen gedaan. Specialisten van Defensie hielpen mee, digitaal rechercheurs zochten mee en er werden speurhonden van de politie ingezet. Het bos rond de woning is ook doorzocht, daar is onder meer een drone bij ingezet. Een deel van de gestolen spullen is teruggevonden.

Eind juli werd er ingebroken bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Daarbij werden vuurwapens buitgemaakt. Er startte meteen een groot rechercheonderzoek. Dat heeft nu dus geleid tot de vondst van een deel van de buit. Wat er precies is teruggevonden, maakt de politie niet bekend.

'Dit geeft vertrouwen'

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. ‘Maar we zijn blij met dit eerste resultaat. Het geeft ons alle vertrouwen dat we de verantwoordelijken van deze diefstal op het spoor komen,’ zegt de onderzoeksleider. ‘En dat we natuurlijk de hele buit terugvinden.’