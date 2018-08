Politie blijft weg bij voetbalwedstrijd Fortuna-Utrecht

De traditionele politie-inzet bij de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard-Utrecht van aanstaande zaterdag 1 september zal ontbreken in het kader van de CAO-acties die de politie op dit moment landelijk voert. Dit meldt de politievakbond ACP dinsdag.

#GeenCAOGeenVoetbal

'De politiebonden roepen de ingeroosterde agenten op tijdens de wedstrijd naar een speciale CAO-informatiebijeenkomst te komen. Deze actie #GeenCAOGeenVoetbal is bedoeld als demonstratief protest tegen de onderbezetting bij de politie en het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe politie-CAO', aldus de vakbond.

Gewonde politiemensen

De bonden hebben uitgerekend dit evenement als doelwit voor hun CAO-actie gekozen omdat op 18 augustus vijf politiemensen – relatief – ernstig gewond raakten bij de wedstrijd Fortuna-PSV in het Sittard-stadion. Ze werden toen door relschoppers onder de PSV- en Fortuna-aanhang bekogeld met stenen en andere bouwmaterialen. Die waren – en zijn – in de omgeving van het stadion ruimschoots voorhanden dankzij langdurige bouwwerkzaamheden en het daardoor rondzwervend bouwafval.

Steeds meer politie-inzet

Al geruime tijd weigeren de gemeente en de stadionbeheerder verandering in deze riskante situatie te brengen en de veiligheid van het publiek en de politie tijdens wedstrijden voldoende te waarborgen. De enige tot nu toe getroffen maatregel is de politie-inzet te verhogen tot maar liefst 150 agenten. Alleen om rondslingerend puin en bouwafval uit handen van relschoppers te houden. Met andere woorden: de burgemeester kiest ervoor de risico’s van zijn nonchalante openbare-orde-en-veiligheidsbeleid af te wentelen op politiemedewerkers. Nog meer ME’ers laten opdraven is voor hem de gemakkelijkste oplossing.

Veel te hoge werkdruk

Volgens de politiebonden is dit een duidelijk voorbeeld van het verkeerd omgaan met de beschikbare capaciteit binnen de Nationale Politie. Een probleem dat dringend aangepakt moet worden om een eind te maken aan de structurele onderbezetting binnen het korps en daardoor de veel te hoge werkdruk binnen het korps.

Het is dus geen toeval dat de (eerste) actie #GeenCAOGeenVoetbal uitgerekend plaatsvindt bij een voetbalwedstrijd in Sittard. De vakbondsbijeenkomst staat gepland vanaf 20.30 uur op een politielocatie in de nabijheid van het stadion. Aan de actie deelnemende politiemedewerkers blijven voor, tijdens en na de bijeenkomst bereikbaar en beschikbaar voor overige noodhulpmeldingen en eventuele calamiteiten.