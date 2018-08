Politie grijpt in bij actie van Code Rood bij Nam-locatie in Farmsum

Volgens de politie bewogen de demonstranten zich richting de hekken van de Nam-locatie en dat was tegen de afspraak in, aldus een woordvoerder van de politie. ''Agenten hebben meerdere malen gevraagd om bij de hekken weg te gaan. Daar is niet naar geluisterd. Hierdoor moest de politie optreden. Direct daarna is de rust teruggekeerd.''

Tijdens de actie werd een demonstrant onwel. Deze is door een ambulance meegenomen.