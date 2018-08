Rechercheurs: Moezelhavenweg-zaak is poging tot liquidatie

Het onderzoeksteam gaat er vanuit dat het de bedoeling was om het slachtoffer neer te schieten. Kennelijk weigerde het geweer, waarna het slachtoffer werd geslagen en meerdere keren werd bewerkt - voornamelijk op het hoofd - met het geweer.

Vluchtauto teruggevonden dankzij Burgernetmelding

Bij dit ernstige incident werd gebruik gemaakt van een donkerkleurige gestolen Audi Q5 voorzien van het kenteken 12-RJP-5. Dit kenteken is door de politie naar buiten gebracht en er is een Burgernetmelding van gemaakt. Dankzij de Burgernetmelding is de auto aangetroffen op de AAH Struijckenkade in Slotermeer, in beslag genomen en weggesleept voor forensisch onderzoek.

Getuigenoproep

Het rechercheteam is op zoek naar getuigen die gisteren hebben gezien dat de Audi geparkeerd werd op de A.A.H. Struijckenkade. Daarnaast willen de rechercheurs spreken met mensen die de bewuste auto afgelopen dagen ergens hebben gezien. Heeft u ander informatie over deze ernstige zaak neem dan ook contact op.