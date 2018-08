Man steekt vrouw neer in Amsterdam

In de nacht van donderdag op vrijdag is een vrouw zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Amsterdam.

Volgens Het Parool gebeurde het incident omstreeks kwart voor twee in een woning op het Transvaalplein. De man stak op de vrouw in, maar raakte hierbij zelf ook gewond nadat hij op zijn hoofd werd geslagen met een voorwerp.

De vrouw is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld en is aangehouden. De toedracht van het incident is volgens de politie nog onduidelijk.