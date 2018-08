'Misbruikte' soldaten krijgen geld van Defensie

In een verhaal dat gepubliceerd werd in de Volkskrant deden de twee militairen hun verhaal over de ontgroening. Een derde militair van de Luchtmobiele Brigade stelde dat hij vernederd en gepest werd totdat hij de krijgsmacht verliet. Hierna is een intern onderzoek gestart en zijn vier militairen bestraft.

Volgens Defensie is het geld dat de militairen hebben gekregen geen schadevergoeding, maar een ‘vaststellingsovereenkomst’. Over de hoogte van het bedrag wil men niets kwijt.

Donderdag werd bekend dat een aantal militairen die beticht zijn van aanranding en vernedering zelf aangifte gaan doen. Dit voor smaad, laster en het doen van een valse aangifte.