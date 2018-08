Man die pand Teleportboulevard beschoot met antitankwapen langer vast

De 45-jarige man uit Spijkenisse die op dinsdag 28 augustus is aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt een kantoorgebouw aan de Teleportboulevard te hebben beschoten, blijft langer vastzitten. 'Dat heeft de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank vandaag beslist. De man zit in volledige beperkingen wat inhoudt dat hij met niemand behalve met zijn advocaat contact mag hebben', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten.

Panorama

Op donderdag 21 juni werd rond 23 uur het kantoorpand aan de Teleportboulevard in Amsterdam Sloterdijk beschoten. In het pand is onder meer de redactie van het tijdschrift Panorama gehuisvest. De politie stelde ter plaatse een onderzoek in en stelde vast dat het pand was beschoten met een antitankwapen.

Drie verdachten

Inmiddels zitten dus drie verdachten – alle drie gelieerd aan de outlaw motorcycle gang (OMG) Caloh Wagoh Main Triad - vast op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak. De politie hield een dag na de beschieting een 41-jarige man uit Woerden aan. Op maandagavond 9 juli hield de politie een 25-jarige man uit Rotterdam aan in verband met deze zaak.