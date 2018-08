Boete van 300,- euro voor man die 'prijs' op hoofd Sinterklaas zette

Vrijdag is een 37-jarige man uit Utrecht door de politierechter van de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 300 euro voor opruiing. 'De man riep vorig jaar op tot geweld tegen Sinterklaas. Deze oproep zette hij op social media', zo laat de rechtbank in Utrecht vrijdag weten.

Nationale intocht

Het bericht is geplaatst op Facebook en Twitter en bevatte onder andere de tekst: “Er zit niks anders op… we moeten een prijs op het hoofd van Sinterklaas zetten. Dubbele prijs als het tijdens de Nationale intocht is zodat alle kinderen getuige ervan zijn.” De acteur heeft aangifte gedaan, waarna de verdachte enige tijd later is aangehouden. Bij de politie heeft de verdachte verklaard dat de tekst als grap bedoeld was en een reactie was op een ander bericht op Facebook.

Ontvankelijkheid openbaar ministerie

Volgens de politierechter lag het voor de hand dat de tekst die de verdachte in een Facebookgroep heeft gepubliceerd verder verspreid zou worden. De tekst is opruiend en verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

De advocaat van de verdachte had gevraagd om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren vanwege meerdere vormfouten. De politierechter is van mening dat er vormfouten zijn gemaakt. Dit leidt niet tot niet-ontvankelijkheid, maar tot strafvermindering.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf heeft de politierechter gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Ook houdt de politierechter rekening met het feit dat de man te lang vastgehouden is op het politiebureau. Daarom wijkt de straf af van de geëiste werkstraf van de officier van justitie.