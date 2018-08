Amsterdam houdt rekening met terroristisch motief

Willekeurige slachtoffers

Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt niet dat de slachtoffers bewust of met een duidelijke aanleiding zijn uitgekozen. De twee slachtoffers zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeren buiten levensgevaar. Zij werden neergestoken door een 19 jarige Afghaanse verdachte met een Duitse verblijfsvergunning.

Dader neergeschoten

Agenten hebben hem kort na zijn daad aangehouden waarbij er gericht is geschoten. Daarbij raakte hij niet levensgevaarlijk gewond aan zijn onderlichaam. De verdachte verblijft onder politiebewaking in een ziekenhuis en wordt verhoord over zijn motief voor het steekincident. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een terroristisch motief. Met de Duitse autoriteiten is intensief contact over de achtergronden van deze verdachte.

Halsema

De Amsterdamse driehoek, bestaande uit de burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris, kwam vanmiddag samen voor overleg. Daarna bracht burgemeester Halsema een bezoek aan het station om met medewerkers van de NS, ondernemers en winkelpersoneel te spreken.

Grote waardering voor politieoptreden

Burgemeester Halsema leeft mee met de slachtoffers en hun naasten. Ook heeft ze grote waardering voor het snelle en professionele optreden van de politie, openbaar ministerie en de medewerkers van de NS. Hierdoor was de situatie snel onder controle en kon het dagelijks leven op het station en in de stad zich bijna onmiddellijk hervatten.