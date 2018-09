Drie tieners omgekomen en 2 zwaargewonden bij ongeval Anna Paulowna

Bij een ernstig verkeersongeval zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen, alle drie afkomstig uit Anna Paulowna, om het leven bij een ongeval op de Sportlaan. 'De auto waar zij in zaten kwam even na middernacht tegen een lichtmast terecht', zo meldt de politie zaterdag.