In onderzoek dodelijk schietincident Heinsbroek 2 aanhoudingen

Neergeschoten

Een 49-jarige man werd rond 23.30 uur voor de deur van zijn woning neergeschoten en overleed later die nacht aan zijn verwondingen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben die nacht van donderdag op vrijdag 3 augustus of andere informatie hebben, kunnen dit nog altijd doorgeven via de opsporingstiplijn 0800-6070 of in een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen of bij M. via 0800-7000.