Jawed S. verklaart: steekincident CS was terreurdaad

Het steekincident van afgelopen vrijdag op het Centraal Station in Amsterdam, waarbij twee Amerikaanse toeristen gewond zijn geraakt, was een terreurdaad. 'Althans dat heeft de 19-jarige Afghaan Jawed S. tegenover de politie verklaard, zo laat de gemeente Amsterdam zaterdagavond weten.

Verdachte neergeschoten en aangehouden

Op het Centraal Station in Amsterdam vond vrijdag kort na het middaguur een steekincident plaats waarbij twee personen gewond zijn geraakt. Agenten hebben de 19-jarige Jawed S. uit Afghanistan aangehouden. Het rechercheteam dat onder leiding van de officier van justitie onderzoek doet naar de toedracht van het steekincident op het Centraal Station afgelopen vrijdag, richt zich nu op een terroristisch motief.

Terroristisch motief

Het team verdenkt de 19 jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning, Jawed S. , ervan opzettelijk twee personen te hebben neergestoken. Uit de eerste verklaringen van de verdachte blijkt dat hij hierbij een terroristisch motief had. Dankzij alert en snel optreden van agenten op het Centraal Station kon direct worden ingegrepen.

Contact met Duitse autoriteiten

Uiteraard is het onderzoek nog in volle gang om alles rond deze verdachte en zijn motief in beeld te brengen. Hierbij is intensief contact met de Duitse autoriteiten. Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in de woning van de verdachte in Duitsland.

Gegevensdragers inbeslaggenomen

Er zijn o.a. meerdere gegevensdragers inbeslaggenomen die zullen worden onderzocht. De verdachte wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in alle beperkingen en dat betekent dat de verdachte geen contact met de buitenwereld heeft behoudens met zijn advocaat.

Geen aanvullende veiligheidsmaatregelen

De Amsterdam driehoek heeft naar aanleiding van het incident gekeken of het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen in Amsterdam. Het kordate optreden van de politie gisteren laat zien dat Amsterdam voorbereid is op dit soort incidenten. De Amsterdamse driehoek ziet op dit moment geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen. Hierover is nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).