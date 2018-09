Politie sluit woensdag centrum Amsterdam af uit protest

Er is te weinig politie beschikbaar om slagvaardig op te treden tegen criminelen en overtreders. Steeds meer burgemeesters slaan daarom alarm. Met een nieuwe CAO-actie willen de politiebonden ook burgers daarop wijzen. Politiemensen gaan daarom de komende weken het centrum van verschillende steden afsluiten waar ze de veiligheid niet meer kunnen garanderen. Wie er toch door wil, doet dat ‘op eigen risico’. De eerste actie vond plaats woensdag 29 augustus in Eindhoven.

Ook in Amsterdam zijn op verschillende locaties de gevolgen merkbaar van te weinig politiecapaciteit en -inzet. Zo wees de ombudsman van Amsterdam, Arre Zuurmond, erop dat crimineel geld in de hoofdstad leidend is. Ook de drukte door toerisme levert grote veiligheidsproblemen op. Onderdeel van de CAO-acties is om met een estafette-actie in grote steden het publiek duidelijk te maken dat er te weinig personeel is om voldoende toezicht te houden en te handhaven. Dat heeft gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid.

Actie centrum Amsterdam

Op woensdag 5 september, tussen 08.00 uur tot 12.00 uur, wordt het inkomend autoverkeer op alle invalswegen van Amsterdam gewezen op banners waarop vermeld staat ‘Betreden op eigen risico: Geen Politie’. Ook treinreizigers die vanuit het Centraal Station, Amsterdam in lopen, worden erop geattendeerd dat zij de stad op ‘eigen risico’ betreden.

Utrecht

Als je vanochtend reist vanaf Utrecht Centraal moet je rekening houden met 'cordons' van de politie. Tussen 07.00 uur en 10.00 uur voeren politiemensen actie.