Huishoudhulp komt naakt het huishouden doen

De 39-jarige schone is onlangs in Brugge een schoonmaakbedrijf gestart die bij de mensen thuis topless of zelfs volledig naakt het huis komt schoonmaken?

Met het bedrijf ‘Dust Bunnies’ wil ze fantasieën helpen verwezenlijken van mannen die altijd al een (half)naakte poetsvrouw in huis wilden halen, zo zegt ze tegenover de krant Het Laatste Nieuws. “Ik poets graag en ben zeer erotisch ingesteld. De perfecte combinatie”, aldus Kociuba. Ze voegt er wel aan toe dat het géén escortbureau is en dat het dat ook niet gaat worden.

Voor één uur poetsen in lingerie vraagt ze 47 euro, voor topless betaal je 55 euro en volledig naakt 65 euro. “En nee, we aanvaarden geen dienstencheques”, besluit de Brugse met de glimlach.