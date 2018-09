Grote politieactie in Almelo tegen crimineel netwerk

In Almelo is sinds vanochtend een grote politieactie gaande. Rond 05.00 uur werd de wijk Nieuwstraatkwartier overgenomen door ruim 400 medewerkers van de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de gemeente.

Volgens de politie gaat het om een grote actie gericht op de ontmanteling van een groot crimineel netwerk in de wijk. Al langer doen diensten onderzoek naar misstanden in de wijk. Volgens burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo tegenover RTV Oost gaat om ondermijning, crimineel geld dat verdiend wordt door witwassen en socialezekerheidsfraude.

De doorzoekingen in huizen, garages en loodsen vonden gelijktijdig plaats. In een aantal gevallen werd er door de politie explosieve gebruikt om toegang tot de panden te verkrijgen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. De politie maakt later vanochtend meer bijzonderheden bekend.