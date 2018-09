Man in woning Amsterdam-Oost door meerdere messteken omgebracht

Afgelopen zaterdag heeft de politie in en woning een dode man aangetroffen die door meerdere messteken om het leven is gekomen. Dit meldt de politie dinsdag.

Rechercheonderzoek

'De recherche is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het dodelijk steekincident in de C.J.K Van Aalststraat in Amsterdam Oost. Bij het geweldsmisdrijf kwam een 44-jarige man om het leven', aldus de politie.

Melding familieleden

Zaterdag 1 september omstreeks 16.30 uur kreeg de politie de melding dat familieleden van het slachtoffer bij thuiskomst na hun vakantie het levenloze lichaam van de man hadden aangetroffen in de woning. Agenten zetten de straat direct af en een uitgebreid onderzoek volgde. Uit het onderzoek bleek het slachtoffer door meerdere messteken om het leven te zijn gebracht.

Team Grootschalige Opsporing (TGO)

Wat het motief of de aanleiding was om de man om het leven te brengen, is nog niet duidelijk. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) heeft dit onderzoek opgepakt en richt zich sinds afgelopen weekend, onder leiding van een officier van justitie, op verschillende scenario’s. Het onderzoeksteam zoekt getuigen. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord op zaterdag 1 september 2018, of in de dagen daaraan voorafgaand neemt u dan contact op met de recherche via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem met M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.