Slagtanden mammoet en gestolen auto's en motoren inbeslaggenomen

Tijdens een onderzoek bij een pand aan de Hulsenweg in Nederweert heeft de politie woensdag slagtanden van een mammoet en diverse gestolen auto’s en motoren in beslag genomen. Dit meldt de politie woensdag.

Gestolen

Rond het middaguur namen agenten een kijkje in het pand, waar meerdere auto’s en motoren stonden. In totaal stonden er drie auto’s en zeven crossmotoren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de drie aangetroffen auto’s en twee crossmotoren van diefstal afkomstig zijn. Van de overige vijf motoren moet de herkomst nog worden vastgesteld door de politie.

Slagtanden mammoet

Daarnaast zijn er goederen aangetroffen voor de inrichting van een hennepkwekerij. Twee aanwezige slagtanden van een mammoet worden verder onderzocht door de Douane. Alle goederen en voertuigen zijn in beslag genomen. De politie heeft nog niemand aangehouden. De gemeente Nederweert is ook in kennis gesteld en medewerkers waren ter plaatse aanwezig.