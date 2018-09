Twee Amsterdamse criminelen aangehouden voor liquidatie in Spanje

Twee criminelen uit Amsterdam zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een dubbele liquidatie in Zuid-Spanje. Abdelhamid A. (28) en Hicham. (23) zouden in augustus 2016 een Colombiaans stel om het leven hebben gebracht.

De dubbele liquidatie zou volgens Het Parool hebben plaatsgevonden in Mijas aan de Costa del Sol. De afrekening zou verbandhouden met het drugscircuit. Voor de moorden was ook de geliquideerde Michell Jansen in beeld als verdachte.

Abdelhamid zou in Spanje zijn aangehouden, samen met een medeverdachte uit Noorwegen. Hicham werd in een Nederlandse cel aangehouden. Hij zat hier al vast voor betrokkenheid bij twee andere liquidaties en een moordpoging.