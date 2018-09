'Restaurant beschoten in Amsterdam'

Aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam is vrijdagochtend een groot politieonderzoek gestart nadat er kogelgaten waren gevonden in de ruiten van een restaurant. De politie heeft het vermoeden dat het pand vanochtend rond 02.50 uur is beschoten.

De politie hult zich volgens AT5 nog in stilzwijgen over het incident. Een omwonende laat aan de stadzender weten dat er niet vanochtend maar vannacht geschoten is. Volgens de getuigen gaat het 100 procent zeker om kogelgaten.

Het is niet de eerste keer dat een pand doelwit is van criminelen. Onlangs werden er twee handgranaten gevonden en in vier dagen tijd werden twee panden beschoten.