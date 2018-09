Oplichtster die valse aangifte deed moet gevangenis in

Verkrachting

Eind 2015 heeft de vrouw aangifte gedaan tegen een man die haar in zijn woning in Baarn onderdak bood. Een arrestatieteam heeft na de aangifte de man midden in de nacht van zijn bed gelicht. De man is twee dagen vastgehouden op het politiebureau. Volgens de vrouw heeft de man haar bedreigd met een mes en vervolgens verkracht. Uit de verklaringen van de vrouw blijkt dat zij heeft gelogen bij het doen van haar aangifte. Zo was de vrouw op het moment van de vermeende verkrachting niet in de woning waar ze verbleef, zoals ze zelf verklaard heeft, maar was ze met de man bij een tankstation. Ook op andere punten klopt haar verklaring niet, terwijl de man altijd ontkend heeft en zijn verklaring wel steun vindt in het dossier.

Oplichting

Daarnaast heeft de vrouw zich meerdere malen schuldig gemaakt aan oplichting. Ze heeft na het opgeven van valse personalia gebruik gemaakt van diensten, zoals behandelingen bij verschillende kapsalons in Laren en Blaricum en het huren van een woning in Blaricum, zonder te betalen. Toen de eigenaresse van één van de kapsalons haar daarop aansprak heeft ze haar een trap verkocht. Ook heeft de oplichtster gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens van twee personen om op hun namen een creditcard aan te vragen en daarmee vervolgens geld op te nemen en spullen te bestellen en heeft zij meerdere keren getankt zonder te betalen. Tot slot schuwt ze ook niet om van haar eigen familie te stelen. Ze heeft de autopapieren van de auto van haar broer gestolen en vervolgens die auto op haar naam laten zetten en verkocht.

List en bedrog

De rechtbank concludeert dat de vrouw nergens voor terug lijkt te deinzen om haar zin te krijgen. Ze heeft zich in een korte periode schuldig gemaakt aan een groot aantal kwalijke misdrijven waarbij list en bedrog als gemene deler in het oog springt. In 2017 is de vrouw al meerdere keren veroordeeld tot taakstraffen van in totaal 270 uur. Dat een veroordeling de verblijfstitel van de vrouw in gevaar brengt is volgens de rechtbankonvoldoende onderbouwd. Daarnaast is het niet aan de strafrechter om een oordeel te geven over de verblijfsstatus van de verdachte.