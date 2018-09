Man (29) uit Emmen gewond na schietincident Zaandam

Vrijdagmiddag is een 29-jarige man uit Emmen gewond geraakt nadat rond 14.55 uur op de Lineusstraat in Zaandam werd beschoten. Dit meldt de politie zaterdag.

Afspraak

'Het slachtoffer was naar Zaandam gekomen voor een afspraak. Het is nog onduidelijk waarom er op de man werd geschoten. Mogelijk ontstond er een conflict', aldus de politie.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Een tweede man raakte licht gewond. De verdachte(n) zijn na het schietincident te voet gevlucht in de richting van het Vijfhoekpark. Ondanks een zoekactie zijn de dader(s) nog niet aangetroffen.

Politieonderzoek

De politie stelt een onderzoek in. Mensen die informatie hebben worden uitdrukkelijk verzocht te bellen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).