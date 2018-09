Ride for the Roses haalt ruim half miljoen euro op

De jaarlijkse Ride for the Roses-fietstocht heeft €520.000 opgehaald voor kankeronderzoek. 5000 deelnemers fietsten in de regio Haarlemmermeer voor KWF Kankerbestrijding afstanden van 25, 50, 80 of 100 kilometer. De Ride for the Roses is de grootste eendaagse fietstocht van Nederland.

Deze voorlopige eindopbrengst komt dit jaar ten goede aan het hersenkankeronderzoek van professor Elly Hol (UMC Utrecht). Met dit fundamentele onderzoek wordt ingezet op een doorbraak voor deze agressieve vorm van kanker. Daarnaast ontvangt als lokaal doel het Inloophuis Adamas in Nieuw-Vennep een bijdrage. Hier kunnen mensen terecht die met kanker te maken hebben, of hebben gehad.

In 2019 naar Zeeland

Volgend jaar zal de Ride for the Roses in Goes plaatsvinden en hiermee keert de Ride terug naar Zeeland. KWF Kankerbestrijding-directeur Johan van de Gronden: ‘Zeeland heeft de afgelopen jaren bewezen een uitstekende gastheer van dit evenement te zijn en ik ben heel blij dat Goes de Ride verwelkomt.`



Ride for the Roses is vanaf 2019 een eigen actie van KWF. Door deze bundeling van krachten is de toekomst van het evenement gewaarborgd. In 21 edities hebben de deelnemers van de Ride in totaal meer dan 14,8 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek.