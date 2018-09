Politie schiet verdachte bedreiging met mes in zijn been

Maandagmiddag heeft de politie in een woning in Utrecht een verdachte met een mes neergeschoten. Dit meldt de politie maandag.

Melding bedreiging met mes

De politie kwam rond 15.30 uur ter plaatse na een melding van een bedreiging met een mes op de Oudenoord in Utrecht. Daarbij werd de verdachte door agenten in zijn been geschoten.

Traumahelikopter

De traumaheli met aan boord een Mobiel Medisch Team (MMT) kwam ook ter plaatse. De politie heeft rond het incident een afzetting gemaakt. De brandweer werd opgeroepen om de gewonde man uit de woning te halen. De Rijksrecherche zal naast het politieonderzoek een eigen onderzoek instellen.