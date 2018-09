Zwaargewonde bij schietpartij in Amsterdam. Drie aanhoudingen

Bij een schietpartij in een parkeergarage in het centrum van Amsterdam is afgelopen nacht een persoon zwaargewond geraakt. De politie heeft drie verdachten gearresteerd.

De schietpartij vond plaats even na vier uur in de parkeergarage van The Bank, het kantoorgebouw aan het Rembrandtplein. Hierbij is een 24-jarige man zwaar gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Vlak na het incident heeft de politie in de directe omgeving drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit schietincident. De verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex. De recherche is samen met de forenische opsporing een onderzoek gestart.