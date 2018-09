Vier jaar cel geëist voor mensenhandel

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft dinsdag voor de rechtbank in Arnhem gevangenisstraffen van vier jaar geëist tegen twee verdachten. Het OM verwijt hen mensenhandel, diefstal, valsheid in geschrifte en mensensmokkel.

n 2016 kwam de zaak aan het rollen, na oplettendheid van ambtenaren van de sociale dienst van de gemeente Apeldoorn. Zij pikten signalen op tijdens een gesprek met de man. Daarna vond een gesprek plaats in aanwezigheid van rechercheurs van de Inspectie SZW. Op dat moment is besloten om de man elders beschermd te huisvesten. Het onderzoek leidde in 2017 tot de aanhouding van de verdachten.

Uit het onderzoek bleek dat de verdachten zich ook schuldig maakten aan mensensmokkel. Zij fabriceerden op verzoek valse arbeidscontracten en loonstroken, waarmee twee vrouwen bij de IND een aanvraag indienden om hun partner uit Turkije over te laten komen.

Ernst van de feiten

“De nu 46-jarige man werd gedurende vijf jaren door de verdachten uitgebuit in hun restaurant. Zij wisten dat hij kwetsbaar was door zijn matige intelligentie, verleden en curatele. Hij liep in zeven sloten tegelijk, kreeg zijn leven niet op orde en door het handelen van verdachten verslechterde zijn situatie. Hij kreeg niet voor de hele periode een arbeidsovereenkomst, hij werd cash uitbetaald, hem werden schulden toegedicht die hem door middel van dreiging en geweld aan hen verbond. Zijn bankpas werd afgepakt en naar believen mee gepind, waardoor hij totaal geen zicht meer had op zijn financiën en het ook niet op orde kon brengen”, aldus de officier.

De wijze waarop met de man werd omgegaan getuigt volgens haar van minachting voor het welzijn van een mens. “Waar de man evident hulp nodig had, hielpen de verdachten hem van de regen in de drup en nog erger. Het lage zelfbeeld wat de man van zichzelf had is in de jaren bij de verdachten alleen maar lager geworden. Uiteindelijk was hij een schim van zichzelf. Hij viel steeds meer af. Hij leefde onder een constant gevoel van stress. Geen rechten, alleen plichten. Hij dacht serieus na over het plegen van zelfmoord.”

Strafeis

Beide verdachten onderkennen volgens de officier de ernst van de situatie niet. Ze houden vol dat de ze man hebben geholpen. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar voor beide verdachten is volgens de officier hier dan ook op zijn plaats.

De rechtbank in Arnhem doet over twee weken uitspraak.