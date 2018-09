FNV: Start landelijke acties ambulancemedewerkers

Dat betekent onder andere geen overwerk, ze nemen hun voorgeschreven pauzes, ze verrichten geen neventaken, nemen geen onnodige risico’s bij zorgverlening en werken geen stagiaires meer. Daarnaast zullen zij gebreken, bijvoorbeeld wanneer aanrijdtijden niet worden gehaald door gebrek aan ambulances, intern en extern gaan melden conform hun beroepscode. De verwachting is dat binnenkort meerdere regio’s zullen aansluiten bij de acties.

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Het is heel spijtig dat Ambulancezorg Nederland het zo ver laat komen, maar betere arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke werkomstandigheden zijn nu heel hard nodig in de ambulancezorg. Het houdt de sector aantrekkelijk voor nieuwe collega’s, maar voorkomt ook vertrek van ambulancemedewerkers. Het is voor veel regio’s nu al lastig om de roosters rond te krijgen en daarmee aan de paraatheid te voldoen. Daarom moeten de werkgevers nu echt over de brug gaan komen. Niets doen is onverantwoord!’

Vakbond FNV Zorg & Welzijn start het landelijk actietraject omdat Ambulancezorg Nederland weigert om op de eisen in te gaan die de grootste vakbond stelde voor verlaging van de hoge werkdruk en verbetering van salarissen. Het ultimatum verliep 29 augustus.