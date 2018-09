'Juncker wil 10.000 EU-grenswachten om migratie te beteugelen'

Het zou een flinke uitbreiding zijn van de sinds twee jaar operende Europese grensgemeenschap. De uitbreiding is een van de voorstellen die EC-voorzitter Jean-Caude Juncker vandaag in het Europees parlement in Straatsburg presenteert tijdens zijn Staat van Unie-speech, de jaarlijkse Europese 'Troonrede'. Door de hoge kosten is er bij de lidstaten veel verzet tegen het plan. Ook vreden de lidstaten dat dit ten koste gaat van hun soevereiniteit aangezien de Europese grenswachters in noodsituaaties de taken van de nationale douaniers overnemen. Dit schrijft de Volkskrant woensdag.

Hoge kosten en machtsverlies

Sinds 2015, het jaar waarin ongeveer een miljoen migranten de EU bereikten, domineert de migratie de Europese en nationale politiek. Juncker komt nu met een plan voor een betere bewaking van de Europese buitengrenzen. Hij hamert niet langer op een eerlijke verdeling van de migranten over de EU-landen, wat een overwinning betekent voor Oost-Europese lidstaten die zich altijd verzet hebben tegen de Brusselse asielqouta. De regeringsleiders hebben altijd om maatregelen gevraagd om de migratie te beperken, maar een deel schrikt nu terug om de kosten en het machtsverlies.