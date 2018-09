Nieuwe CAO voor KLM vliegers

De Veregninging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) ledenraad heeft het principeakkoord tussen KLM en de VNV goedgekeurd. KLM is blij dat het cao akkoord voor de KLM-vliegers er is en zal nu starten met de implementatie van deze nieuwe cao.

De afspraken uit het principeakkoord van 1 mei 2018 staan daarin nog steeds overeind, zoals een loonsverhoging van 4% en een combinatie van werkdrukverlichting voor vliegers en flexibiliseringsafspraken ten bate van KLM. In aanvulling daarop is uitwerking gegeven aan een nieuwe verzoekenregeling voor intercontinentale vluchten, wat voor vliegers sociaal van groot belang is. Een tweede wijziging is een vervroegde ingangsdatum van zowel de reeds afgesproken werkdrukverlichting als de flexibilisering ten behoeve van KLM.