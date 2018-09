UMCG neemt operatierobot in gebruik

In het UMCG zijn onlangs de eerste patiënten geopereerd met ondersteuning van een operatierobot. Het betrof onder andere een complexe operatie, waarbij de staart van de alvleesklier en de milt van een patiënt werden verwijderd vanwege een tumor. De operatie is succesvol verlopen en de patiënt maakt het goed. Het UMCG gaat de robot geleidelijk en gericht inzetten bij complexe (kanker)operaties.

Het verwijderen van de staart van de alvleesklier gebeurt normaal gesproken via een open buikoperatie of een kijkbuisoperatie, waarbij de patiënt via kleine sneetjes in de buik en via een kijkbuis met camera wordt geopereerd.

In dit geval werd de patiënt geopereerd via een kijkbuisoperatie met ondersteuning van robot gestuurde chirurgie. Hierbij staat de chirurg niet aan de operatietafel waarop de patiënt ligt, maar zit op enige afstand achter een consoletafel, waarmee hij of zij de robotarmen met de instrumenten bedient. De chirurg ziet op een beeldscherm het operatiegebied driedimensionaal, tot tien keer uitvergroot en met meer diepte.

Beter manoeuvreren

Door de combinatie van driedimensionaal zicht en het gebruik van kleine, trillingsvrije en zeer beweeglijke robotinstrumenten kan de chirurg beter manoeuvreren. Hierdoor kunnen belangrijke structuren zoals zenuwen en bloedvaten goed gespaard worden en lijkt de kans kleiner dat tijdens de kijkbuisoperatie - vanwege een complicatie, of technische beperkingen - alsnog moet worden omgeschakeld naar een open buikoperatie. Met een kijkbuisoperatie verliest de patiënt doorgaans minder bloed en herstelt deze in het algemeen sneller. Voor de chirurg is opereren met robotchirurgie meer ontspannen en ergonomisch beter.

Complexe chirurgie

In de afgelopen jaren heeft robotchirurgie zijn intrede gedaan in veel operatiekamers. Het UMCG gaat de robot geleidelijk en gericht inzetten bij complexe (kanker)operaties aan onder andere lever, alvleesklier, nieren, slokdarm, blaas en endeldarm. Het is ook de bedoeling dat het UMCG in de toekomst de robot zal inzetten voor het verwijderen van een deel van de lever bij gezonde donoren, zodat dit deel kan worden gebruikt voor levertransplantatie bij kinderen met een ernstige leverziekte.