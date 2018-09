Scholier aangehouden na schietpartij in Roermond

In Roermond heeft de politie vrijdagmorgen een scholier aangehouden die betrokken is geweest bij een incident op het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) op de Donderberg. Er zou mogelijk zijn geschoten.

Tegenover Limburg1 bevestigd een woordvoerder van de politie dat er sprake is van een incident op het KEC, maar kan niet nog niet zeggen over daadwerkelijk geschoten is aan de Kasteel Hillenraedtstraat.

Volgens de woordvoerder zou er een opstootje zijn geweest tussen een leerling en een andere scholier. Hierbij zou niemand gewond zijn geraakt. Over de leeftijd van de verdachte doet de politie vooralsnog geen uitspraken.

Getuigen zeggen tegen de regionale krant dat een jongen met een bij de school wilde binnengaan. Deze is door een leraar tegengehouden. Vervolgens is de verdachte rond de school gelopen en heeft twee keer in de lucht geschoten met een lang vuurwapen. Mogelijk zou het om een luchtbuks gaan.