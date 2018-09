Schutter (16) Roermondse school had diverse wapens bij zich

De 16-jarige jongen, die vrijdagochtend is aangehouden bij een school in Roermond, had op dat moment een vijftal wapens bij zich. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Onderzoek

'Na de aanhouding vrijdagochtend van de 16-jarige jongen, die wordt verdacht van een schietincident bij een school aan de Kasteel Hillenraedtstraat, heeft de politie onderzocht welke wapens hij bij zich had', aldus de politie

Vijftal wapens.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het gaat om een licht geweer, een gasalarm pistool, twee messen en een bijl. De jongen wordt vandaag verder gehoord. Ook is de politie in gesprek met diverse getuigen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben en zich nog niet bij de politie hebben gemeld, worden gevraagd dit alsnog te doen.