Verborgen kamertjes in loods blootgelegd

De Inspectie SZW heeft op dinsdag 11 september een doorzoeking gedaan in een loods op een industrieterrein in Zaandam. De doorzoeking vond plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mensensmokkel. Er is een 53-jarige Nederlandse man aangehouden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Tijdens de doorzoeking in de loods werden op een tussenverdieping kamertjes aangetroffen met twaalf slaapplekken. Met inzet van een politiehond werd een verborgen ruimte ontdekt waarin twee illegale personen met de Oekraïense nationaliteit werden aangetroffen. De loods bleek deels ingericht als woonruimte en deels als werkruimte en voldeed niet aan de arbeidsomstandighedenwet. Zo werden gevaarlijke stoffen niet volgens de daarvoor geldende regels opgeslagen, kon de hal niet veilig verlaten worden, was er struikelgevaar en bleek er onvoldoende afzuiging van lucht aanwezig.

Aanleiding

Het onderzoek startte deze zomer na een melding over de vermoedelijke huisvesting van illegale personen op het betreffende industriegebied. Uit onderzoek bleek dat vanuit de loods personen werden vervoerd en tewerkgesteld bij verschillende bouwlocaties bij particulieren en bedrijven in Amsterdam en Rotterdam tegen een zeer laag uurtarief. Er volgde een controle van de Inspectie SZW waarbij 10 illegale personen werden aangetroffen met de Wit-Russische of Oekraïense Nationaliteit. Ze zijn allen gehoord.

Brandgevaarlijke situatie

Vanwege de staat van de slaap- en leefruimtes en onduidelijke vluchtroutes heeft de gemeente Zaanstad de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) een controle laten uitvoeren. De VrZW heeft aangegeven dat sprake is van een bijzonder brandgevaarlijke situatie en dat het gebruik voor bewoning per direct gestaakt dient te worden. Toezichthouders van de gemeente hebben daarnaast vastgesteld dat alle verbouwingen in het pand illegaal zijn uitgevoerd. Bewoning is op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. Voor de burgemeester waren de bevindingen reden om direct tot sluiting over te gaan. Ook om een signaal af te geven. ‘Dit zijn misstanden van de ergste soort’, aldus burgemeester Hamming van Zaanstad. ‘Mensensmokkel mogen we niet accepteren. Ik ben daarom heel blij met deze gezamenlijke actie met de Inspectie SZW.’

Voorgeleiding

De rechter-commissaris van Amsterdam heeft de verdachte vandaag geschorst. Onder voorwaarden mag hij de strafzaak in vrijheid afwachten.