Topman Schiphol: 'Groei moet komende jaren sterk afnemen'

In zijn eerste interview na zijn aantreden zegt Schiphol-topman Dick Benschop dat Schiphol vanaf nu veel minder hard moet groeien dan in de afgelopen jaren.

Beschop is van plan daarover afspraken te maken met de luchtvaartmaatschappijen. Maar hij wil ook in gesprek met de omgeving van het vliegveld en de politiek. Dit meldt het Parool zaterdag.

Gematigde groei

In het verleden kwamen er soms tienduizenden vluchten per jaar bij, maar dai is volgens de topman passé. In de krant zegt hij: 'We moeten met de luchtvaartmaatschappijen een plan maken waarin we een veel gematigder groeipad kiezen en zelf kieskeuriger omgaan met nieuwe bestemmingen en verbindingen.' Het nieuwe plan van Benschop zal uitgaan van een gemaigde groei. 'Niet de 3 procent van nu, maar een gemiddelde over een langere periode dat een stuk lager zal liggen.' Beschop zoekt naar een manier om te kunnen groeien en daarbij rekening te houden met de milieugrenzen.

Om het aantal vluchten op Schiphol te beperken zal Benschop Leleystad Airport hard nodig hebben. De opening van dat vliegveld is uitgesteld tot ministens 2020. Maar voor Schiphol is de opening van cruciaal belang. Beschop in de krant: 'Tienduizend vluchten op Lelystad zijn zo enorm belangrijk voor het verlichten van de problemen hier.'