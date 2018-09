Verdachten grootschalig illegaal gokken voor de rechter

De rechtbank in Den Bosch begint vandaag met de behandeling van de zaak tegen 18 mensen, en 13 bedrijven, die betrokken zouden zijn geweest bij het op grote schaal online aanbieden van gokspellen, dan wel daaruit voordeel zouden hebben getrokken. Met de – illegale – kansspelen zouden miljoenen verdiend zijn. De zaak is in onderzoek bij zowel het Landelijk als het Functioneel Parket.

De verdachten werden in 2013 en 2014 aangehouden. Onder de verdachten bevinden zich behalve de eigenaars en exploitanten van de goksites ook facilitators als een advocaat, een belastingadviseur en de ex-directeur van een financieel bedrijf. Ook zijn onder de verdachten de vriendinnen en echtgenotes van de hoofdverdachten.

Beslag 80 panden en 100 bankrekeningen

De zaak kwam in 2013 naar buiten toen de eigenaars van de goksites werden aangehouden. De mannen, dertigers woonachtig in Brabant en België, werden aangehouden, en zeven goksites werden uit de lucht gehaald. Er werden doorzoekingen gedaan en er werd beslag gelegd op een groot aantal panden (80 bedrijfspanden en woningen), de inboedel van woningen, en auto’s, maar ook financiële bescheiden, bankrekeningen (ongeveer 100), en administraties. De zoekingen vonden plaats in Geldrop, Eindhoven, Best, Terneuzen, en in België, Spanje en Duitsland.

Witwassen

Naast de vier hoofdverdachten en hun familieleden staan ook werknemers terecht wegens onder andere witwassen. De behandeling van de zaak heeft lang geduurd vanwege de complexiteit, maar ook omdat een van de facilitators, de advocaat, zich verzette tegen het onderzoek naar stukken die bij haar in beslag genomen waren. Dat onderzoek kon pas gebeuren na een uitspraak van de Hoge Raad in 2016.

De rechtbank in Den Bosch heeft voor de behandeling van de zaak 22 zittingsdagen verspreid over zeven weken uitgetrokken. Naar verwachting is de laatste zittingsdag op 1 november en de uitspraak in december.