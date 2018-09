Scholen Zaanstad gaan over op vierdaagse schoolweek vanwege lerarentekort

Het lerarentekort in Zaanstad is zo hoog opgelopen dat scholen dit najaar moeten overgaan op een vierdaagse schoolweek.

Maar als er deze week iemand ziek zou worden, dan zou de maatregel al per direct moeten ingaan. Dit meldt NH Nieuws. De overkoepelende organisaties Agora en ZaanPrimair, die samen 95 procent van de Zaanse scholen beheren, zien zich genoodzaakt de vierdaagse schoolweek in te voeren. En volgens de schooldirecteuren is dit nog het meest positieve scenario. Meer concessies zou de kwaliteit van het onderwijs aantasten.

De vierdaagse schoolweek is eigenlijk tegen de wet, maar de overkoepelende organisaties zeggen dat ze niet anders meer kunnen. Alle schooldirecteuren en extra handen in de school staan al zo veel mogelijk voor de klas. Welke scholen er met de maatregel te maken zullen krijgen, is nog onduidelijk.