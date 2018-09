Ombudsman OV: 'Er moet een toilet zijn in elke trein en op elk station'

Ombudsman voor het openbaar vervoer Annemarie den Toom vindt dat alle treinen en stations in Nederland een toilet moeten hebben. Dus ook de sprinters in de regio en kleinere haltes.

In een gesprek met de Telegraaf zegt Den Toom: 'We krijgen meer klachten over het ontbreken van wc’s op het spoor. Dat kan anno 2018 natuurlijk niet meer. Als je moet, dan moet je. Vooral ouderen en zieken kunnen in grote problemen komen als ze onderweg niet tijdig naar het toilet kunnen.' Volgens expert Freek Bos van Reizigersvereniging Rover is het zelfs zo dat mensen bewust niet meer met de trein of bus rezien, omdat er niet genoeg sanitaire voorzieningen zijn. Bos pleit ervoor dat er overal bemande servicepunten komen 'waar reizigers terechtkunnen voor koffie, hulp en toiletbezoek'.