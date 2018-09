Bestuurder na onwelwording overleden

Dinsdagavond is op de Rondweg (N252) een auto van de weggeraakt.

De hulpdiensten kregen rond 21.30 uur een melding dat een auto van de weg was geraakt en in een sloot was beland. Politie, ambulancedienst en brandweer gingen snel ter plaatse. De 54-jarige bestuurder uit Sluiskil werd door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, waar hij dinsdagavond overleed.

Medisch

De politie heeft een onderzoek ingesteld. De man blijkt door een medische oorzaak te zijn overleden. Het onderzoek is afgesloten.