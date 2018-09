Zwaargewonde bij steekpartij in Amsterdam

Aanvankelijk meldde de politie dat de steekpartij plaats vond in de Van kinsbergenstraat in stadsdeel de Baarsjes, maar later meldde zij dat de steekparij had plaatsgevonden in een woning in de Baarsjes, zo weet de lokale zender AT5. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De melding van de steekpartij kwam rond 21.30 uur bij de politie binnen. De politie kon in de omgeving van de Van Kinsbergenstraat een verdachte aanhouden, maar is nog steeds bezig met het onderzoek. Over het motief van de dader is nog niets bekend.