Meisje (3) gewond na aanrijding met kraanwagen

Inhalen kraanwagen

Het meisje zat met haar twee zusjes bij haar moeder in de auto. Bij het inhalen van een kraanwagen raakte de auto van de moeder de kraan met een ongeval als gevolg.

Twee kinderen naar ziekenhuis

Rond 16.15 uur wilde een 37-jarige bestuurster uit Weert een kraanwagen inhalen op de Ringbaan Noord. Tijdens het inhalen is er iets misgegaan waardoor de auto in aanrijding kwam met de kraanwagen. Twee van de drie kinderen zijn na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Een 11 maanden oude baby en haar 3-jarige zusje.

Enkelbreuk

De baby mocht na onderzoek in het Weertse ziekenhuis naar huis. Het 3-jarige meisje is met een gecompliceerde enkelbreuk vanuit Weert per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. In Maastricht is het meisje aan haar verwondingen behandeld. Ze is nu nog ter observatie opgenomen. Het politie onderzoek is afgerond. In tegenstelling tot de eerste berichtgeving van dinsdagavond is niet de baby maar het meisje van 3 jaar naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht.